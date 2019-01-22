Пассажирский автобус взорвался в Гватемале

В Гватемале в пассажирском автобусе сработало взрывное устройство, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальную гражданскую полицию.

В результате инцидента шесть человек получили ранения.

По предварительным данным, больше всех пострадала 19-летняя девушка, которая привела в действие самодельное устройство. Отмечается, что, скорее всего, она пыталась запугать шофера с целью вымогательства у него денег, и взрыв был случайным.

Власти пока не установили, принадлежит ли девушка к какой-либо преступной группировке.