В Керченском проливе загорелись два судна

В районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании, на одном из них предположительно произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Представитель Росморречфлота уточнил, что после взрыва на первом судне огонь перекинулся на второе. Он добавил, что к месту инцидента в данный момент подходит спасательный буксир.

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Reuters добавляет, ссылаясь на Минтранс, что на судах находится 31 человек. Среди них — граждане Турции и Индии. Также в Минтрансе рассказали, что некоторые моряки выпрыгивают за борт.

Ранее сообщалось, что у Гонконга загорелся нефтяной танкер.