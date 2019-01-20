Стрингер Sputnik пострадал в ходе протестов в Афинах

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В ходе протестов в Афинах пострадал фотожурналист агентства Sputnik Костис Дадамис, передает РИА «Новости».

Как сообщил Союз фотожурналистов Греции, нападение было спланированным, так как фотожурналисты были мишенью нападавших.

Уточняется, что нападавшие сначала потребовали у Костиса отдать им камеру, он отказался. В итоге Дадамиса и других фоторепортеров окружила толпа, отобрала у него камеру и стала избивать. Всего пострадали пятеро фоторепортеров.

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Также в ходе протестов ранения получили 25 полицейских.

Ранее полиция в Афинах применила слезоточивый газ против протестующих из-за соглашения о переименовании Республики Македония.

17 июня 2018 года Афины и Скопье подписали соглашение о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония. В Греции некоторые жители считают, что македонцами можно называть только жителей исторического региона на севере страны, а не граждан соседнего государства.

Противники соглашения есть и в Македонии: часть людей считает, что договор нарушает национальную идентичность народа.