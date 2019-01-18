Адвокат рассказал о дальнейшей судьбе Рыбки и Лесли
Адвокат Александр Молохов сообщил, что Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) содержатся в изоляторе временного содержания (ИВС) Зябликово, передает РИА «Новости».
По его словам, сегодня, 18 января, в их отношении будут проводить следственные действия.
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Защитник Вашукевич добавил, что в ближайшее время ожидается приезд еще одного адвоката.
«Может быть даже обвинение будут пытаться предъявить», — заявил Молохов.
Также адвокат допустил возможность проведения очных ставок, однако не уточнил, с кем именно.
Ранее в МВД сообщили, что Рыбка и Лесли остаются под стражей.