Адвокат рассказал о дальнейшей судьбе Рыбки и Лесли

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Адвокат Александр Молохов сообщил, что Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) содержатся в изоляторе временного содержания (ИВС) Зябликово, передает РИА «Новости».

По его словам, сегодня, 18 января, в их отношении будут проводить следственные действия.

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Защитник Вашукевич добавил, что в ближайшее время ожидается приезд еще одного адвоката.

«Может быть даже обвинение будут пытаться предъявить», — заявил Молохов.

Также адвокат допустил возможность проведения очных ставок, однако не уточнил, с кем именно.

Ранее в МВД сообщили, что Рыбка и Лесли остаются под стражей.