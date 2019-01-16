Опрос: более трети японцев хотят вернуть четыре Курильских острова

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Согласно опросу телеканала NHK 38% японцев считают, что японское правительство должно добиваться от российских властей передачи южных Курильских островов, включая Кунашир, Итуруп, Шикотан и мелкие прилегающие острова, называемые в Японии Хабомаи. Об этом сообщает ТАСС.

При этом еще 38% опрошенных посчитали, что Япония должна добиваться поэтапной передачи островов: по их мнению российские власти должны сначала передать Шикотан и Хабомаи, а потом — Кунашир и Итуруп. Еще 10% заявили, что Россия может ограничиться только передачей Шикотана и Хабомаи.

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Отвечая на вопрос о заключении мирного договора между странами, 30% опрошенных отметили, что его следует заключить как можно скорее. Еще 28% респондентов призвали правительство не торопиться с этим решением, а 31% интервьюируемых затруднился с ответом.

Подробности о методике проведения опроса в NHK не привели.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что суверенитет России над Курилами не обсуждается.