Источник сообщил об обстреле машины высокопоставленного полицейского в Ингушетии
В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль начальника регионального Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Представитель правоохранителей рассказал, что инцидент произошел в субботу, 12 января, в Сунженском районе.
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«В результате он не пострадал, ранение получили трое находившихся в автомобиле сотрудников полиции», — сказал источник.
По предварительным данным, обстрел был произведен из автоматического оружия из другого автомобиля.
Источник добавил, что пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается помощь.
В конце прошлого года сообщалось, что в Назрани неизвестный бросил гранату в полицейских.