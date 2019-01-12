Источник сообщил об обстреле машины высокопоставленного полицейского в Ингушетии

В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль начальника регионального Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Представитель правоохранителей рассказал, что инцидент произошел в субботу, 12 января, в Сунженском районе.

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«В результате он не пострадал, ранение получили трое находившихся в автомобиле сотрудников полиции», — сказал источник.

По предварительным данным, обстрел был произведен из автоматического оружия из другого автомобиля.

Источник добавил, что пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается помощь.

В конце прошлого года сообщалось, что в Назрани неизвестный бросил гранату в полицейских.