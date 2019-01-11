СМИ: в Москве похищен главный фигурант дела об убийстве Вороненкова
В Москве похищен главный фигурант дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что речь идет об украинском криминальном «авторитете» Юрии Василенко.
По данным собеседника агентства, инцидент произошел в ресторане «Базилик», который он использовал в качестве офиса.
Как отмечается, в заведение вошли несколько мужчин, которые попросили его пройти вместе с ними. Василенко отказался и попытался вырваться, результате чего похитители выстрелили в него и увезли в неизвестном направлении.
В квартире фигуранта по делу об убийстве Вороненкова затем был произведен обыск. Там правоохранители обнаружили целый арсенал оружия.
Ранее сообщалось, что суд закрыл дело против убитого экс-депутата Вороненкова.