СМИ: в Москве похищен главный фигурант дела об убийстве Вороненкова

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В Москве похищен главный фигурант дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что речь идет об украинском криминальном «авторитете» Юрии Василенко.

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По данным собеседника агентства, инцидент произошел в ресторане «Базилик», который он использовал в качестве офиса.

Как отмечается, в заведение вошли несколько мужчин, которые попросили его пройти вместе с ними. Василенко отказался и попытался вырваться, результате чего похитители выстрелили в него и увезли в неизвестном направлении.

В квартире фигуранта по делу об убийстве Вороненкова затем был произведен обыск. Там правоохранители обнаружили целый арсенал оружия.

Ранее сообщалось, что суд закрыл дело против убитого экс-депутата Вороненкова.