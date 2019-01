В Индии похоронить 130-летнего крокодила пришли 500 человек

Полтысячи индийцев пришли на роскошные похороны 130-летней рептилии по имени Гангарам, пишет индийская газета Hindustan Times.

Люди обнаружили труп трехметрового крокодила 8 января и решили устроить достойные похороны. Всю свою жизнь Гангарам жил в пруду индийской деревни, был дружелюбным и успел полюбиться местным жителям.

«Даже дети могли плавать рядом с ним, и Гангарам никогда не нападал и не причинял никому вреда. Он был не крокодилом, а другом», — отмечается в сообщении.

Известно, что рептилия умерла от естественных причин. Украшенного цветами и гирляндами крокодила привезли на тракторе. Теперь жители деревни хотят поставить ему памятник возле пруда.

Gangaram was carried to his funeral on a tractor decorated with flowers and garlands and 500 people attended the last rites. pic.twitter.com/9NpexIQj8S