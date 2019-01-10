Суд оставил в СИЗО фигурантов дела «Нового величия»
Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела «Нового величия» Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Руслана Костыленкова и Вячеслава Крюкова. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что арест был продлен до 13 марта.
«Постановление Дорогомиловского суда без изменения, меру пресечения оставить прежней», — зачитал вердикт судья.
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Ранее арест был продлен для еще трех фигурантов дела — Анны Полетаевой, Марии Дубовик и Максима Родина.
Ранее сообщалось, что подозреваемая по делу «Нового величия» Анна Павликова была госпитализирована.