Суд оставил в СИЗО фигурантов дела «Нового величия»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/833/11960833/upload-IMG_5680-pic905-895x505-17449.jpg">

Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела «Нового величия» Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Руслана Костыленкова и Вячеслава Крюкова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что арест был продлен до 13 марта.

«Постановление Дорогомиловского суда без изменения, меру пресечения оставить прежней», — зачитал вердикт судья.

Реклама

Ранее арест был продлен для еще трех фигурантов дела — Анны Полетаевой, Марии Дубовик и Максима Родина.

Ранее сообщалось, что подозреваемая по делу «Нового величия» Анна Павликова была госпитализирована.