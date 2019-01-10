В посольстве сделали предположение о судьбе похищенных пиратами россиян в Африке

Пресс-атташе российского посольства в Бенине Самир Мирзаханов заявил, что пираты скорее всего потребуют выкуп за российских моряков, которые были захвачены в плен в районе территориальных вод африканского государства. Об этом он заявил «Известиям».

Мирзаханов заверил, что пираты «всегда так делают». Представитель дипмиссии подчеркнул, что это их «обычный метод». Также он рассказал, что выкуп обычно выплачивает владелец судна.

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По словам пресс-атташе, похитители не выходили на связь с российским посольством.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 января в Гвинейском заливе около берегов государства Бенин вооруженные автоматическим и холодным оружием пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy.