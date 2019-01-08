С дома Скрипаля снимут крышу

Британские военные демонтируют крышу дома экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в марте 2018 года в Солсбери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Press Association.

В распоряжении агентства оказались письма, направленные властями Солсбери соседям Скрипаля. В ближайший месяц рядом со зданием установят леса и защитный купол.

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«Приоритетная для нас задача заключается в том, чтобы два остающихся объекта [недвижимости], затронутые в ходе инцидентов 2018 года, были тщательно очищены и как можно скорее вернулись к обычной эксплуатации», — говорится в сообщении городских властей.

Ранее газета Telegraph рассказала о жизни Сергея и Юлии Скрипалей после покушения.