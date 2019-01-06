Путин пообещал оказывать регулярную помощь хосписам
Президент России Владимир Путин заявил, что начиная с 2019 года из федерального бюджета страны регулярно будут выделяться деньги на паллиативную помощь. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам главы государства, соответствующий закон был внесен в Государственную думу, он проходит первое чтение.
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«У нас с этого года регулярно будут выделяться средства из федерального бюджета на такую помощь. В этом году — около 5 миллиардов рублей», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что Путин посетил детский хоспис в Санкт-Петербурге.