В Сочи отреагировали на сообщения о повреждении олимпийской набережной

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Представители Главного управления МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что обрушившийся на Сочи шторм не нанес существенных повреждений олимпийской набережной, передает РИА «Новости».

«Шторм был 4 января в районе олимпийской набережной, но никаких разрушений не было», — рассказали в ГУ МЧС.

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Информация о том, что шторм якобы частично разрушил Имеретинскую набережную появилась ранее в СМИ.

Ранее сообщалось, что два лыжника погибли при сходе лавины в горах Сочи.