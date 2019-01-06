В Сочи отреагировали на сообщения о повреждении олимпийской набережной
Представители Главного управления МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что обрушившийся на Сочи шторм не нанес существенных повреждений олимпийской набережной, передает РИА «Новости».
«Шторм был 4 января в районе олимпийской набережной, но никаких разрушений не было», — рассказали в ГУ МЧС.
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Информация о том, что шторм якобы частично разрушил Имеретинскую набережную появилась ранее в СМИ.
Ранее сообщалось, что два лыжника погибли при сходе лавины в горах Сочи.