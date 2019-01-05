Украинская делегация приехала в Стамбул за томосом

Представители украинской делегации прибыли в Стамбул для получения томоса об автокефалии. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на спикера Верховной рады Андрея Парубия.

На снимке, который был опубликован спикером, также можно заметить экс-президента Украины Виктора Ющенко, министра обороны Степана Полторака, предстоятеля «новой церкви» Епифания и других.

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Отмечается, что в торжественной церемонии по подписанию и передаче документа примет участие украинский президент Петр Порошенко.

Ранее глава «новой церкви» Украины обещал выставить на обозрение томос об автокефалии.