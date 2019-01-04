Работодатель арестованного за шпионаж американца рассказал о его визитах в Россию

В компании Kelly Services заявили, что американец Пол Уилан, арестованный в Москве по обвинению в шпионаже, никогда не посещал Россию с рабочими визитами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на PR-директора компании Джейн Стени.

Она подчеркнула, что компания «должны образом проверены» документы Уиалана при приеме на работу.

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«Господин Уилан был сотрудником Kelly Services до 2016 года, включая его отпуск для прохождения военной службы. У нас нет информации, чтобы предположить, что господин Уилан когда-либо ездил в Россию по делам Kelly», — сказала Стени.

Представитель компании не стала уточнять, какую должность занимал Уилан и были ли связаны его обязанности с Россией.

Ранее сообщалось, что Уилана арестовали.