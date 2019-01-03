В Новочеркасске обрушилась часть здания

В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что обрушение одной из стен четырехэтажного административного здания произошло в 18.50 мск. При этом часть дома 156 на улице Буденновская не эксплуатировалась, а другая сдавалась в аренду.

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Уточняется, что обрушение стены произошло в части здания, которая не использовалась, поэтому никто не пострадал.

Ранее в МЧС предупредили об опасности обрушения дома в Магнитогорске.