МЧС: поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена

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Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил об окончании поисково-спасательной операции на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, передает ТАСС.

По его словам, из-под завалов было извлечено последнее тело. В здании также больше нет других людей.

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«Поисково-спасательная операция завершена», — сказал Чуприян.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске на месте обрушения подъезда жилого дома нашли тело 39 погибшего.

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Взрыв газа в подъезде панельного 10-этажного жилого дома в Магнитогорске произошел 31 декабря. В результате произошедшего погибли 39 человек.