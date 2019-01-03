МЧС: поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена
Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил об окончании поисково-спасательной операции на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, передает ТАСС.
По его словам, из-под завалов было извлечено последнее тело. В здании также больше нет других людей.
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«Поисково-спасательная операция завершена», — сказал Чуприян.
Ранее сообщалось, что в Магнитогорске на месте обрушения подъезда жилого дома нашли тело 39 погибшего.
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Взрыв газа в подъезде панельного 10-этажного жилого дома в Магнитогорске произошел 31 декабря. В результате произошедшего погибли 39 человек.