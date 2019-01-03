Франция выдала России экс-министра финансов Подмосковья

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Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, который обвиняется в мошенничестве и хищении 14 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

Таким образом, запрос российской стороны был удовлетворен.

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«Кузнецов обвиняется в совершении мошенничества (10 преступлений), растраты (три преступления) и легализации имущества, приобретенного в результате совершенных преступлений (9 преступлений)», — пояснили в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Следственном комитете России заявили о затягивании Францией выдачи экс-министра финансов Подмосковья.

В 2007 году организованная группа, в которую входили экс-министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов и другие лица, совершила мошеннические действия, направленные на хищение более 1 млрд руб., который предназначался для правительственной программы по развитию ипотечного кредитования. В 2013 году Кузнецова задержали во Франции.