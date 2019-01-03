Опознаны более 20 тел погибших при крушении дома в Магнитогорске
Представитель пресс-центра управления МЧС по Челябинской области Михаил Юрин заявил, что спасателям удалось опознать тела 22 человек, которые погибли при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщает ТАСС.
Он уточнил, что среди опознанных есть три ребенка.
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Ранее сообщалось, что в Магнитогорске из-под завалов извлекли тело 37-го погибшего. Поисковая операция продолжается, судьба еще четырех человек остается неизвестной.
Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря — взрыв газа обрушил один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома. В этот же день место инцидента посетил президент России Владимир Путин.