«Жесткая авария»: скорая с ребенком перевернулась на Камчатке

Mash: скорая с пациентами перевернулась в ДТП на Камчатке

На Камчатке автомобиль скорой помощи, который вез ребенка в больницу, попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash. .

«Жесткая авария в поселке Нагорный. Очевидцы говорят, что Toyota Probox не уступила машине медиков и протаранила ее. Травмы получили фельдшер и женщина, сопровождавшая ребенка в больницу», – говорится в публикации.

По данным канала, в ДТП также пострадал ребенок и водитель иномарки. На кадрах, которые снял очевидец видно, что на место прибыли сотрудники ДПС. В результате аварии машина экстренных служб перевернулась и приземлилась на бок. Toyota Probox получила серьезные повреждения: у транспорта разбита передняя часть. Кроме того, заметно, что автомобильные детали разбросаны по проезжей части.

До этого в Карелии люди разбились в массовом ДТП с иномарками. Водителя Chevrolet занесло на повороте, машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Renault. Водитель Mitsubishi, который двигался следом за Chevrolet в попутном направлении, вылетел в правый кювет

Ранее пьяный красноярец пытался скрыться от гаишников и разбился об КамАЗ.