В России вызвала тревогу судьба режима нераспространения ядерного оружия

Лавров: дела в области контроля на вооружениями обстоят непросто, ответа США нет
Сергей Гунеев/РИА Новости

Ситуация в области контроля над вооружениями обстоит непросто, США не ответили на предложение российской стороны по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что срок действия ДСНВ между Россией и США истек 5 февраля 2026 года.

Лавров отметил, что судьба режима нераспространения ядерного оружия вызывает серьезную тревогу, в том числе в свете конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, выдвинутая президентом Российской Федерации Владимиром Путиным инициатива о продолжении добровольного соблюдения сторонами по ДСНВ ограничений была оставлена без ответа Соединенными Штатами.

Глава МИД РФ добавил, что по-прежнему отсутствуют перспективы вступления в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поскольку Вашингтон так и не ратифицировал этот договор.

Ранее в МИД призвали США «не раскачивать лодку» словами о ядерных испытаниях.

 
