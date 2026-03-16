Названы страны, в которых россияне чаще открывают личные счета

Не менее полумиллиона россиян открыли около двух миллионов счетов в банках других стран. Об этом радио Sputnik рассказала старший юрист NSV Consulting Ксения Самойленко.

По словам специалиста, чаще всего россияне открывали счета в ОАЭ. Инвесторы отдавали предпочтение этой стране из-за стабильности юрисдикции, престижа региона и возможности покупки доходных ценных бумаг. При этом в ОАЭ происходит активное развитие бизнес-проектов граждан России, в основе которых лежат туризм, недвижимость, а также IT-индустрия.

Вторым лидером стала Армения, отметила юрист. Рост открытия счетов в этой стране был зафиксирован во второй половине 2025 года.

«Армения стала двусторонним мостом: клиенты используют ее как для перевода средств из РФ за рубеж, так и для ввода капитала в Россию. Кроме того, Армения в определенный момент показалась наиболее комфортной страной для релокации. По некоторым данным через российских релокантов в Армению в целом поступила рекордная сумма, которая, по официальным данным, составляла более 25% ВВП Армении», — подчеркнула она.

Эксперт добавила, что тройку лидеров замыкает Сербия. Однако она уступает в объемах. Юрист напомнила, что страна не работает с долларом США, а счета в евро открывают те, у кого есть ВНЖ Евросоюза.

По ее словам, часть российских компании, в числе которых знаменитые IT-гиганты, определили часть своих сотрудников в Сербию, благодаря чему оживилась потребность в открытии счетов.

