Собянин раскрыл число БПЛА, сбитых на подлете к Москве за двое суток

Сергей Мирный/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за последние двое суток сбили около 250 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к городу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Собянин выразил благодарность министерству обороны России за проявленный профессионализм и самоотверженную работу.

До этого SHOT выяснил, что украинские военные три дня подряд пытаются атаковать Москву дронами-камикадзе FP-1. По информации журналистов, беспилотники длиной 3,5 метра способны нести на себе до 50 килограммов взрывчатки и пролетать до 1200 километров. Источник утверждает, что БПЛА в сторону Москвы запускаются из трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской. Они летят небольшими «стаями» по восемь-десять штук. Сами атаки ведутся волнами, отметили авторы канала.

Накануне Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в столичных аэропортах из-за угрозы БПЛА были задержаны более 35 авиарейсов.

Ранее ВСУ применили «дроны-драконы» с технологией, используемой нацистами во Второй мировой.

 
