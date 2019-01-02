Число жертв трагедии в Магнитогорске возросло до 24 человек

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Спасатели обнаружили тела еще двух погибших под завалами многоэтажного дома в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Таким образом, число жертв трагедии возросло до 24 человек.

«Из-под завалов извлечены тела уже 24 погибших», — подтвердили в МЧС России.

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Подчеркивается, что трое из них — дети.

В данный момент судьба еще 17 человек остается неизвестной. На месте ЧП продолжаются спасательные работы.

Ранее сообщалось, что под завалами в Магнитогорске нашли тело 22-го погибшего.