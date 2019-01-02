В Италии произошло землетрясение

В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

Подземные толчки были зафиксированы в 19.37 по местному времени (21.37 мск). Эпицентр землетрясения располагался на глубине 17 км. Толчки ощущались в ряде населенных пунктов регионов Абруццо и Лацио, а также в некоторых районов Рима.

Реклама

По данным местных экстренных служб, жертв и разрушений зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5.