В Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек

В оренбургском Орске при пожаре в жилом доме на улице Салтыкова-Щедрина погибли семь человек, среди них, предположительно, есть дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

В пресс-службе рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 5.57 мск.

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«Было установлено, что происходит горение жилого дома, ориентировочная площадь пожара — 5 кв. м. Обнаружены тела семи погибших, среди них, предположительно, есть дети», — добавили в пресс-службе.

Также представители ведомства отметили, что в 6.34 мск возгорание было полностью ликвидировано.

Ранее в Костромской области при пожаре в частном доме погибли три ребенка.