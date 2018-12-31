Мэр Магнитогорска рассказал о процессе разбора завалов на месте взрыва газа

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Глава Магнитогорска Сергей Бердников заявил, что работы по разбору завалов на месте взрыва газа в подъезде жилого дома ведутся с верхних этажей. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Бердников подчеркнул, что завалы нельзя разбирать снизу, так как дом панельный. По его словам, в этом случае возможны дальнейшие обрушения.

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«В подвале уже обрушилось перекрытие. Демонтаж ведется с верхних этажей», — приводятся на сайте слова главы Магнитогорска.

Ранее МЧС уточнило число погибших в Магнитогорске.

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В Магнитогорске в понедельник утром, 31 декабря, из-за взрыва газа обрушился один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома. Несколько человек погибли, 16 эвакуированы. Судьба нескольких десятков человек остается неизвестной.