Задержанный попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar признался в ее убийстве
Мужчина, задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней москвички Ирины Ахматовой, признал вину в ее убийстве, следует из записи допроса, опубликованной на Youtube-канале Следственного комитета.
На видео мужчина говорит, что задержан по подозрению в убийстве девушки. По его словам, он не знает ее имени и фамилии. На вопрос о причинах содеянного он отвечает, что хотел ограбить попутчицу.
Задержанный также заявил, что признает вину и раскаивается.
23 декабря Ахматова выехала из Москвы в Тулу, с ней был попутчик, найденный с помощью сервиса BlaBlaCar. В последний раз она вышла на связь в 21.15. Через два часа после последнего звонка она перестала поднимать трубку. Машина женщины была обнаружена 27 декабря в Ярославле.
Ранее стало известно, что предполагаемый попутчик Ахматовой сбежал из психбольницы.