Задержанный попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar признался в ее убийстве

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Мужчина, задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней москвички Ирины Ахматовой, признал вину в ее убийстве, следует из записи допроса, опубликованной на Youtube-канале Следственного комитета.

На видео мужчина говорит, что задержан по подозрению в убийстве девушки. По его словам, он не знает ее имени и фамилии. На вопрос о причинах содеянного он отвечает, что хотел ограбить попутчицу.

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Задержанный также заявил, что признает вину и раскаивается.

23 декабря Ахматова выехала из Москвы в Тулу, с ней был попутчик, найденный с помощью сервиса BlaBlaCar. В последний раз она вышла на связь в 21.15. Через два часа после последнего звонка она перестала поднимать трубку. Машина женщины была обнаружена 27 декабря в Ярославле.

Ранее стало известно, что предполагаемый попутчик Ахматовой сбежал из психбольницы.