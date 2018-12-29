Суд вынес второй приговор Тесаку после отмены первого

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор националисту Максиму Марцинкевичу по делу о нападениях под предлогом борьбы с торговлей наркотиками, передает РИА «Новости».

«Суд назначил Марцинкевичу наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщила представитель суда.

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Отмечается, что другие фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9 с половиной лет. С подсудимых было взыскано около 670 тысяч рублей.

Ранее апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила первый приговор по этому делу.