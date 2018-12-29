МИД призвал к осторожности российских туристов после теракта в Египте
Министерство иностранных дел России рекомендовало российским гражданам, которые в настоящее время находятся в Египте, быть осторожными и избегать мест скопления большого количества людей. Комментарий был опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
»МИД России напоминает о действующих рекомендациях в адрес российских граждан, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности», — говорится в комментарии.
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Вечером 28 декабря в столице Египта Каире террористы подорвали автобус с вьетнамскими туристами, в результате теракта погибли четыре человека, еще 12 получили ранения.
Ранее в посольстве России прояснили ситуацию с подрывом автобуса в Каире.