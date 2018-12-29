Специалисты рассказали, как московские рыбы и раки дышат зимой

Специалисты начали насыщать кислородом московские пруды и озера, чтобы помочь столичным рыбам пережить зиму, сообщает РИА «Новости».

Для проведения аэрации сотрудники ГУП «Мосводосток» пробурили лунки более чем на 200 водоемах, среди которых Круглый пруд в Измайловском парке, Патриаршие и Новодевичьи пруды.

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«Благодаря отверстиям на ледяной глади вода насыщается кислородом. Он необходим зимой рыбе, моллюскам и ракообразным, которые обитают подо льдом. Кроме того, циркуляция воздуха способствует испарению вредных веществ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для поддержания экосистем процедуру насыщения воды кислородом проводят регулярно. Также в комментарии предприятия говорится, что толщина льда для аэрации должна составлять не меньше 12 сантиметров. В основном ее проводят на непроточных водоемах.

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