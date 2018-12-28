Москвичей призвали не пить алкоголь на Красной площади в Новый год

Власти Москвы призвали жителей не пить алкоголь на Красной площади в Новый год. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Также москвичей попросили не использовать на площади пиротехнику.

Уточняется, что фейерверки могут также нанести ущерб исторической инфраструктуре в центре города.

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«В Москве с 2000 года действует распоряжение, в соответствии с которым продажа и употребление спиртных и алкогольных напитков в ходе массовых мероприятий исключены», — указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что более 170 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечат порядок на Новый год.