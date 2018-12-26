Американец выиграл $1 млн и узнал, что его жена вылечилась от рака

Американский пенсионер 85-ти лет выиграл $1 млн после новости о том, что его жена вылечилась от рака. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как отмечается, это произошло на следующей день после известия о выздоровлении супруги.

Подчеркивается, что мужчина поставил $5 во время игры в покер в Атлантик-Сити, после чего сорвал большой куш.

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По словам американца, наиболее важным событием для него стало исцеление жены.

Ранее сообщалось, что британец случайно купил на аукционе сейф с более чем $7 млн.