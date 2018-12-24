Суд США потребовал от КНДР более $500 млн за смерть американского студента

Федеральный суд Соединенных Штатов обязал КНДР выплатить семье американского студента Отто Вармбиера, погибшего вследствие поездки в Северную Корею, передает Axios со ссылкой на судебные документы.

Как отмечается, студент в течение 17 месяцев находился в КНДР под арестом, после чего Пхеньян вернул его на родину, однако Вармбиер впал в кому и более не приходил в себя.

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В иске, поданном родителями Вармбиера в апреле, утверждается, что «жестокий северокорейский режим Отто взял в заложники в своих незаконных целях, жестоко замучил и убил его».

О смерти осужденного в КНДР американского студента стало известно в июне 20117 года.