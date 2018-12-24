В шахте «Уралкалия» в Соликамске возобновили работы после аварии
Компания «Уралкалий» в сообщении заявила, что полностью ликвидировала последствия пожара в шахте в Соликамске, где погибли девять человек, и возобновила работу, передает РИА «Новости».
Как отмечается, возобновлена работа в штатном режиме как подземного, так и надземного производственного комплекса рудоуправления.
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22 декабря в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошли пожар и задымление, девять работников оказались заблокированы в шахте. Спасателям не удалось к ним вовремя добраться из-за дыма и глубины, на которой они находились. Все они погибли. СК возбудил уголовное дело по факту гибели работников.
Ранее сообщалось, что в Соликамске завершена выдача тел погибших родственникам.