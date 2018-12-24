В Москве насмерть замерз математик

Источник в правоохранительных органах рассказал, что математик и почетный член Международной шахматной федерации Эдуард Дубов замерз до смерти. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, мужчину с обморожением конечностей и общим переохлаждением доставили в больницу 22 декабря, на следующий день он скончался.

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«Полиция установила личность покойного — это 80-летний Эдуард Львович Дубов», — сказал Дубов.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ на пороге комплексного центра социального обслуживания «Доверие» насмерть замерзла пожилая женщина. Она осталась на улице, выйдя покурить через лестницу запасного входа — обратно в помещение она не попала по неизвестным причинам.