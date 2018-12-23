В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Тибетском автономном районе Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По информации центра, подземные толчки были зафиксированы в 19.32 по местному времени (22.32 мск).

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Эпицентр землетрясения находился в 170 км на северо-запад от городского округа Шигадзе и в 335 км к западу от городского округа Лхасы.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5.