В УПЦ опасаются провокаций в отношении прихожан
В Канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили о подготовке украинскими властями и радикалами провокаций против ее священников и мирян в Винницкой области. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Киев намерен заставить УПЦ перейти в новую церковную структуру Украины с помощью провокаций.
Реклама
Как отмечается, чиновники Винницкой области намерены оказать «активное давление на сельских священников УПЦ».
Ранее сообщалось, что в УПЦ отреагировали на закон о смене названия.