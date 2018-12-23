В УПЦ опасаются провокаций в отношении прихожан

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В Канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили о подготовке украинскими властями и радикалами провокаций против ее священников и мирян в Винницкой области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Киев намерен заставить УПЦ перейти в новую церковную структуру Украины с помощью провокаций.

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Как отмечается, чиновники Винницкой области намерены оказать «активное давление на сельских священников УПЦ».

Ранее сообщалось, что в УПЦ отреагировали на закон о смене названия.