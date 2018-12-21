В Конго разбился самолет с россиянами на борту

В Демократической Республике Конго(ДРК) разбился грузовой самолет Ан-26, передает ТАСС.

По предварительным данным, им управлял российский экипаж. Об этом заявил российский посол в ДРК Алексей Сентебов.

«На борту самолета по неподтвержденным пока данным находились 23 человека, в том числе три члена экипажа, граждане России», — сказал Сентебов.

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Как отмечается, информации о жертвах и пострадавших пока нет.

«В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются, место крушения самолета, а также имена и судьба пилотов уточняются», — заключил Сентебов.

Согласно предварительным данным, Ан-26 потерпел крушение 20 декабря в 35 километрах от Киншасы.

Ранее сообщалось, что десять россиян пострадали в ДТП с автобусом в Швейцарии.