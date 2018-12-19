Куривший в неположенном месте подросток распылил баллончик в лицо полицейскому в Москве

В Москве подросток, куривший в центре Москвы в неположенном месте, распылил газовый баллончик в лицо сделавшему ему замечание полицейскому, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МВД.

Инцидент произошел в Пресненском районе.

«Сотрудник полиции подошел к нему, представился и сделал замечание. После этого подросток распылил в лицо полицейскому аэрозольный баллончик. Инспектор был вынужден обратиться за медицинской помощью», — сказал дежурный офицер.

Он добавил, что по данному факту в МВД проводят проверку.