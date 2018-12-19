Участкового арестовали после изнасилования в отделе полиции в Иркутске

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Прокуратура Октябрьского района Иркутска арестовала трех мужчин, один из которых работает участковым, после избиения и изнасилования женщины в отделе полиции, передает РИА «Новости».

Сообщается, что в ночь на 16 декабря подозреваемые и 44-летняя пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения находились в участковом пункте полиции №8. По информации следствия, мужчины избили потерпевшую и надругались над ней. Один из подозреваемых ранее был судим. Отмечается также, что участковый в звании младшего лейтенанта не совершал насильственных действий, но был задержан за то, что не препятствовал преступлению.

Представители регионального ГУ МВД сообщили о служебной проверке по факту произошедшего.