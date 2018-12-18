Киевский суд продлил арест Савченко
Шевченковский районный суд Киева продлил арест депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Татьяну Проторченко.
Как отмечается, таким образом суд удовлетворил ходатайство со стороны обвинения.
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«Срок ареста продлен на два месяца», — уточнила Проторченко.
По данным агентства, после оглашения решения суда в зале начали кричать: «Позор!».
Ранее сообщалось, что заседание киевского суда по делу Савченко отложили из-за «минирования».