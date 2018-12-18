Минздрав дал россиянам алкогольные советы на Новый год
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что в новогоднюю ночь лучше пить белое сухое вино. Слова Брюна передает РИА «Новости».
По его словам, сухое белое вино меньше всего вредит печени.
От крепких напитков в новогоднюю ночь Брюн наоборот предложил воздержаться. Также он напомнил, что тяжелее всего печень справляется со сладким алкоголем.
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«Алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях друг с другом, поэтому алкоголь будет перерабатываться еще хуже», — сказал Брюн.
Специалист Минздрава заключил, что употреблять алкоголь ночью особенно вредно, так как печень его хуже перерабатывает в это время суток.
Ранее в Минздраве призвали россиян не ограничивать себя в еде в Новый год.