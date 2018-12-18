На Камчатке объявлена лавинная опасность

Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной угрозы схода лавин со склонов вулканов и сопок, передает РИА «Новости» предупреждение центра.

В центре рассказали, что опасная ситуация в регионе продлится с полуночи среды, 19 декабря (15.00 мск 18 ноября), по пятницу, 21 декабря.

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Специалисты указали, что лавинная опасность коснется горных территорий Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), а также территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов и вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

В последний раз лавинную опасность на Камчатке объявляли в апреле нынешнего года.