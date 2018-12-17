Почти 40 ингушских студентов Геологоразведочного университета были задержаны

<img src="//img.gazeta.ru/files3/717/11926717/RIAN_3180757.HR-pic905-895x505-45322.jpg">

Постпредство Ингушетии выясняет обстоятельства задержания почти 40 студентов Российского государственного геологоразведочного университета имени Орджоникидзе, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу постпредства.

Сообщается, что всего было задержано около 40 человек. При этом в постпредстве не смогли назвать цель данных мероприятий.

Реклама

Подчеркивается, что правоохранители не связывались с постпредством Ингушетии по этой проблеме и не сообщали никакой официальной информации.

В настоящее время по поручению главы Ингушетии выясняются обстоятельства задержания студентов, все они к настоящему моменту отпущены.

Ранее сообщалось, что в общежитии Геологоразведочного университета в Москве прошли обыски.