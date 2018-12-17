Почти 40 ингушских студентов Геологоразведочного университета были задержаны
Постпредство Ингушетии выясняет обстоятельства задержания почти 40 студентов Российского государственного геологоразведочного университета имени Орджоникидзе, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу постпредства.
Сообщается, что всего было задержано около 40 человек. При этом в постпредстве не смогли назвать цель данных мероприятий.
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Подчеркивается, что правоохранители не связывались с постпредством Ингушетии по этой проблеме и не сообщали никакой официальной информации.
В настоящее время по поручению главы Ингушетии выясняются обстоятельства задержания студентов, все они к настоящему моменту отпущены.
Ранее сообщалось, что в общежитии Геологоразведочного университета в Москве прошли обыски.