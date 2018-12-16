Синоптики пообещали москвичам самую холодную ночь за всю зиму

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Ночь с 16 на 17 декабря может стать самой холодной с начала зимы в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, температура воздуха опустится до -19°С в столице и до -24°С в области.

Подчеркивается, что на данный момент самая холодная ночь была зафиксирована 1 декабря. Температура воздуха в этот день составила -15°С.

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«Такие значения на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Будьте внимательны и осторожны, одевайтесь теплее», — отметили синоптики.

Ранее сообщалось, что москвичам пообещали арктические морозы на выходных.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.