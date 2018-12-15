Лауреат Нобелевской премии мира рассказала, на что потратит деньги

Один из лауреатов Нобелевской премии мира в 2018 году Надя Мурад рассказала, как распорядится полученными средствами. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, она построит больницу я в своем родном городе.

«На деньги, которые я получила за Нобелевскую премию мира, я построю больницу в Синджаре для лечения больных людей, в первую очередь, для вдов и женщин, которые стали жертвами сексуального насилия со стороны боевиков ИГ (организация запрещена в России), — отметила Мурад.

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Она добавила, что в ближайшее время свяжется с гуманитарными организациями, чтобы обсудить этот вопрос.

Ранее сообщалось, что в Осло вручили Нобелевскую премию мира.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.