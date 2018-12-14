Задержан вице-губернатор Псковской области

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов задержан в Пскове, в его отношении проводятся следственные действия. Об этом говорится в сообщении на официальном интернет-портале госорганов региона.

Как отмечается, в администрации Псковской области официально подтвердили факт проведения следственных действий в отношении Кузнецова.

Реклама

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, власти региона тесно сотрудничают с правоохранителями по данному делу.

Источник ТАСС отмечает, что оперативные мероприятия по уголовному делу в отношении Кузнецова проводят сотрудники ФСБ. При этом не уточняется, о каком именно уголовном деле идет речь.

Ранее сообщалось, что суд арестовал вице-премьера Чувашии.