Названа дата представления Украине томоса об автокефалии
Спикер неканонического Киевского патриархата Евстратий заявил, что Украина получит томос об автокефалии 6 января 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, томос будет вручен в Константинополе после совместной литургии Константинопольского патриарха и предстоятеля «новой церкви» Украины.
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Он также напомнил, что предстоятель новой церкви будет выбран на Объединительном соборе 15 декабря.
Ранее в МИД России рассказали о роли США в церковном расколе на Украине.