Названа дата представления Украине томоса об автокефалии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/861/11725861/RTX1003P-pic905-895x505-33313.jpg">

Спикер неканонического Киевского патриархата Евстратий заявил, что Украина получит томос об автокефалии 6 января 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, томос будет вручен в Константинополе после совместной литургии Константинопольского патриарха и предстоятеля «новой церкви» Украины.

Реклама

Он также напомнил, что предстоятель новой церкви будет выбран на Объединительном соборе 15 декабря.

Ранее в МИД России рассказали о роли США в церковном расколе на Украине.