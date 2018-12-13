Представители России и США обсудили сотрудничество по антитеррору
Министерство иностранных дел России заявило, что представители Москвы и Вашингтона провели переговоры в Вене. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, стороны обсудили противодействие террористическим угрозам и основные задачи активизации двустороннего сотрудничества.
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Как отмечается, Россия и США намерены продолжить регулярные контакты по контртерроризму.
Ранее сообщалось, что Россия выделила контртеррористическому управлению ООН $2 млн.