Представители России и США обсудили сотрудничество по антитеррору

Министерство иностранных дел России заявило, что представители Москвы и Вашингтона провели переговоры в Вене. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, стороны обсудили противодействие террористическим угрозам и основные задачи активизации двустороннего сотрудничества.

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Как отмечается, Россия и США намерены продолжить регулярные контакты по контртерроризму.

Ранее сообщалось, что Россия выделила контртеррористическому управлению ООН $2 млн.